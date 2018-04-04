Ronaldo'nun golüne şok tepki!
Gareth Bale, bütün dünyanın konuştuğu takım arkadaşı Ronaldo'nun attığı gole tepki vermezken, görüntüler kameralara yansıdı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ronaldo'nun henüz kıramadığı 10 rekor
- APOEL Nicosia - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)
- Bale geldi ortalık yıkıldı. İşte o geyikler..
- Real Madrid'i uçuruma sürükleyen 11 neden
- Ronaldo Bayern'i yıktı
- CR7'nin transfer listesi: 7 transfer istedi
- Mourinho İstanbul'da
- Avrupa'nın en golcü takımları