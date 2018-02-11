Ronaldo'dan hayranlarına mesaj
Real Madrid'in Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'dan mesaj var.
Etiketler:
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kulüplerin seyirci ortalamaları
- Real Madrid'in dev projesi
- Galatasaray - Real Madrid maçının dış basına yansımaları
- En pahalı transfer kim?
- Konfederasyonlar Kupası finalinden kareler
- Bale geldi ortalık yıkıldı. İşte o geyikler..
- Süper Kupa'ya damga vuran görüntü
- Real Madrid - APOEL Nicosia (Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final)
Ronaldo'dan hayranlarına mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.