Ronaldinho'nun kelepçeli görüntüleri ortaya çıktı! | İZLEYİN
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla Ronaldinho tutuklanmıştı. Efsane ismin kelepçeli görüntüleri ortaya çıktı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ortalığı karıştıran iddia! Arda Turan ve Raiola...
- Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...
- Radamel Falcao'ya büyük şok! İşte Süper Lig'in değerli 11'i
- İşte Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri!
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Toroğlu'ndan flaş yorum! "Maç satan hakemler benim kadar ceza almadı"
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Okan Buruk'tan flaş Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.