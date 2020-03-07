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Ronaldinho'nun kelepçeli görüntüleri ortaya çıktı! | İZLEYİN

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla Ronaldinho tutuklanmıştı. Efsane ismin kelepçeli görüntüleri ortaya çıktı.

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07 Mart 2020 , Cumartesi
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