Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahmini – Fotomaç TV
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    Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahmini

    Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaptı. Ronnie, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele hakkında skor tahmininde bulundu.

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    27 Nisan 2018, Cuma
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