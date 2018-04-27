Ronaldinho'dan Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahmini
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaptı. Ronnie, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele hakkında skor tahmininde bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Sosyal medya gündemi (14 Nisan 2018)
- En iyi 500 futbolcu arasında Süper Lig'den 12 isim
- İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmış Türk futbolcular!
- İşte Süper Lig'in en golcü 11'i!
- Futbol tarihinin unutulmaz geri dönüşleri
- Premier Lig'de yılın 11'i belli oldu
- Maradona'dan Lionel Messi'ye tam destek
- Salah Müslümanları mutlu ediyor