Rodallega'ya 1 hafta süre
Trabzonspor yönetimi takımda tutmak istediği ve yeni sözleşme teklif ettiği Hugo Rodallega'ya karar vermesi için bir hafta süre tanıdı.
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