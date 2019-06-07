Rodallega ile sıkı pazarlık
Trabzonspor'da Rodallega'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sözleşmesi sona eren ?Kolombiyalı futbolcu için yönetim son teklifini sundu.
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