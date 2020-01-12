Robinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, A Spor'un sorularını yanıtladı. Eski takımı Sivasspor'a büyük saygısının olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, hayal ettikleri şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'dan üçüncü transfer geliyor! 2 sürpriz isim...
- Yanal gemileri yaktı! Tam 7 isim takımdan gönderiliyor
- Fenerbahçe transfer savaşını kazandı! Kanarya sol bekine kavuşuyor
- Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı
- Galatasaray'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin gözdesine talip oldu
- Yıldız futbolcuyla anlaşma sağlanmıştı! Transferde zorunlu rötar
- Piyasanın en değerlisi Mbappe! Listede Ronaldo yok
- Dünyaca ünlü golcü bedava geliyor! Galatasaray...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.