Robinho, ALS hastalığına dikkati çekti
Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, sosyal medya üzerinden Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığına dikkati çekmek için başlatılan farkındalık kampanyasına destek vererek, acı biber yedi.
Robinho, sosyal medya üzerinden başlatılan "acı biber" kampanyasına destek verdi.
"Merhaba, ben Robinho." diye konuşmasına başlayan yıldız oyuncu, videoda, ALS hastalığına meydan okunmasına katıldığı için mutlu olduğunu söyledi
Robinho, videodaki konuşmasında, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Josef de Souza'ya çağrıda bulunup, "Şimdi Souza aynısını yapmanı istiyorum." diyerek tabaktaki acı biberden yedi.
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