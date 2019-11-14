Roberto Carlos'un favorisi Türkiye - Son dakika Milli Takım videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Roberto Carlos'un favorisi Türkiye

Roberto Carlos'un favorisi Türkiye

Fenerbahçe eski futbolcusu Roberto Carlos, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye'nin galip geleceğini söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, ülkemizde Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilyalı dünyaca ünlü eski futbolcu Roberto Carlos, A Milli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Roberto Carlos'un açıklamaları şöyle:

"TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

"Türkiye-İzlanda mücadelesi ortada bir maç gibi gözüküyor. Türk futbolunu yakından takip ediyorum.

"TÜRKİYE İZLANDA'YI YENER"

"Çok kaliteli, tecrübeli bir hocaya ve kadroya sahipler. Türkiye'nin iyi bir maç çıkaracağını düşünüyorum. Seyircileri önünde iyi futbolla güzel bir galibiyet elde edeceklerini söyleyebilirim. Çünkü bu ülke futbola aşık."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
14 Kasım 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN