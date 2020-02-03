Robert Prosinecki: Rakip galibiyeti hak etti
Hes Kablo Kayserispor'un Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Galatasaray karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Prosinecki, "İkinci yarı maça ortak olduk ama rakip galibiyeti hak etti" ifadelerini kullandı.
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