Robben'den Beşiktaş sözleri: "Kek üzerine krema"
Beşiktaş maçında yedek kalan Bayern Münihli Robben, "34 yaşındayım ve bunlar kek üzerindeki krema gibi maçlar. Tabii ki sahada olmak istiyorsunuz." dedi.
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