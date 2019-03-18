Rizespor'un önlenemez yükselişi
Süper Lig'de devre arasına 12 puanla son sırada giren ve tarihinin en kötü performansını sergileyen Çaykur Rizespor ikinci yarıda yakaladığı büyük çıkışı sürdürüyor.
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