Rizesporlu Diomande İstiklal Marşı'nı okudu! Gönüllerde taht kurdu
Maç önü seremonilerinde elini kalbine götürüp İstiklal Marşı'nı okuyarak futbolseverlerin gönlünde taht kuran Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilli yıldızı Ismael Diamonde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla milli marşımızı bir kez daha okudu. O anlar Karadeniz ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılırken, binlerce beğeni aldı.
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