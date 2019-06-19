Rizespor Moroziuk'un bonservisini aldı
Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Moroziuk'un bonservisini satın aldı.
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