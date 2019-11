Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması! Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

İşte o açıklamalar:

BUGÜNE KADAR ÇOK İYİ GELDİK

"Ortada bir başarı varsa bu ne bir tek bana, ne futbolculara ne de yönetime bağlı. Bu başarıyı taraftarımız da dahil bir bütün olarak elde ettik. Biz bugüne kadar çok iyi geldik, iyi şeyler yaptık. Mütevazi bir kadromuz var. İşini seven ve hedefleri olan arkadaşlarımız var. Yönetim zaten yıllardır maddi açıdan bir sıkıntı yaşatmıyor. O yüzden çok güzel bir düzen var. Bizim amacımız da bu düzeni sonuna kadar götürmek. Tabii ki bu çok zor bir iş. Arkamızda çok kuvvetli ve geniş kadroya sahip takımlar var. Bu yüzden oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor."

HER İHTİMALE KARŞI OYUNCU SEYREDİYORUZ

"Şu an için transfer çalışmamız yok ama her ihtimale karşı oyuncu seyrediyoruz. Transferi sürekli konuşulan oyuncularımız var ama net bir şey yok. Tek düşüncemiz kalan 5 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak. Onun dışında yapabileceğimiz varsa yapmaya çalışacağız. Kadromuzda herhangi bir sıkıntı yok. Her oyuncunun alternatifi var. Hepsi kapasitelerinin üstüne çıkabilirse bir sıkıntı yaşayabileceğimizi sanmıyorum."

EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN AÇIKLAMASI

Çalımbay, adı 4 büyüklerle anılan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında "Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Hiçbirinin takımdan ayrılmasını istemem. Beraber ligi tamamlamayı çok isterim ama Emre'nin ve Mert Hakan'ın sezon sonu sözleşmeleri bitiyor. Onun için yönetimin çok iyi bir strateji uygulaması ve bizlerin de tedbirimizi alması gerekiyor. Emre'den de Mert Hakan'dan da istediğimiz şey, kalan 5 maçı mükemmel şekilde bitirmeleri. İkisi de çok iyi oynuyorlar. Emre oyunun kaderini değiştirebilecek kapasitede bir oyuncu. İkisi de üstüne koyarak ilerliyor. Erdoğan'ı da katıyorum bunlara. Onun için şu anda bir şey konuşmak istemiyorum. Çok güzel bir konumumuz var ve bunu korumak çok zor. Şampiyonluk ve liderlik durumunun nasıl olduğunu yıllarca Beşiktaş'ta yaşadım. Onun için daha iyi olmamız gerekiyor. O yüzden Emre ve Mert Hakan ile şu anda transfer konusunu konuşmuyoruz." ifadelerini kullandı.