Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Devre arasında transfer yapmak çok zor. İyi oyuncular almak istiyorsanız çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. Khalili ile anlaştık ancak son anda gelmek istemedi. Bize yanlış yaptı. Daha sonra Yasin Öztekin ile ilgilendik ve boşa çıkınca anlaşma sağladık."

"Şu anki kadromuz çok iyi, kadromuzu ve oynayan 11'imizi değiştirecek değiliz ama alternatif oyunculara çok ihtiyacımız vardı. Örneğin; Gençlerbirliği maçında 3 oyuncu birden sakat ve cezalı olunca o maçı zor kurtardık. Aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz o yüzden alternatifli bir kadro istiyoruz. Defans ve orta saha takviyeleriyle transferi bitireceğiz.

Rıza Çalımbay, adı Sivasspor ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilgili "Alper ile ne görüştük, ne konuştuk. Transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.