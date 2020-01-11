Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer gündemine dair konuşan Çalımbay, Yasin Öztekin'i transfer ettiklerini açıklarken, Fenerbahçe forması giyen Alper Potuk'un gündemde olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam ayrıca son olarak Kasımpaşa forması giyen Khalili ile anlaştıklarını ancak oyuncunun transferden vazgeçtiğini belirtti.
Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:
"Devre arasında transfer yapmak çok zor. İyi oyuncular almak istiyorsanız çok büyük paralar vermeniz gerekiyor. Khalili ile anlaştık ancak son anda gelmek istemedi. Bize yanlış yaptı. Daha sonra Yasin Öztekin ile ilgilendik ve boşa çıkınca anlaşma sağladık."
"Şu anki kadromuz çok iyi, kadromuzu ve oynayan 11'imizi değiştirecek değiliz ama alternatif oyunculara çok ihtiyacımız vardı. Örneğin; Gençlerbirliği maçında 3 oyuncu birden sakat ve cezalı olunca o maçı zor kurtardık. Aynı sıkıntıları yaşamak istemiyoruz o yüzden alternatifli bir kadro istiyoruz. Defans ve orta saha takviyeleriyle transferi bitireceğiz.
Rıza Çalımbay, adı Sivasspor ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile ilgili "Alper ile ne görüştük, ne konuştuk. Transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.
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