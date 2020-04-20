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Rıza Çalımbay'dan Süper Lig için öneri! "Maçlar..."

Süper Lig, corona virüsünden dolayı ertelenmiş ve kalan 8 haftalık periyodun nasıl tamamlanacağı kafalarda soru işareti yaratmıştı. A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Fatih Terim'in dediği gibi haftada 3 gün değil de bence çarşamba-pazar oynanırsa daha iyi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hazırlık süreci için 4 haftanın fazla olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncuların sakatlanacağına katılmıyorum, zaten 8 maç oynayacağız. Lige hazırlanmak için 4 hafta çok fazla, şartlar iyiyse hızlandırılmış bir şekilde ligler bitirilmeli" dedi.

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20 Nisan 2020 , Pazartesi
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