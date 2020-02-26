Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk değerlendirmesi
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçının final niteliğinde olduğunu söyledi. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Çalımbay, "Beşiktaş ve Fenerbahçe zirveye ortak olabilir" diye konuştu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarları Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi
- ASY 1905 Derneği açılışından kareler!
- Fatih Terim'in derbi planı ortaya çıktı! Lemina'nın yerine...
- Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Ersun Yanal...
- Fenerbahçeli futbolcudan çarpıcı sözler! "Beni neden oynatmadı bilmiyorum"
- Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex de Souza...
- İşte Fatih Terim'in tutan totemi!
- Spor yazarları Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendirdi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.