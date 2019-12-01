Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması
Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan ve Reha Kapsal'ın sorularını yanıtladı. Çalımbay, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın transferi hakkında değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ersun Yanal'dan derbi öncesi açıklama!
- İşte Ankaragücü-Beşiktaş maçından kareler
- İşte Süper Lig'de VAR'sız lig sıralaması!
- Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...
- Süper Lig kulüpleri Neşet Ertaş'ı unutmadı!
- İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin istatistikleri
- Rizespor - Konyaspor karşılaşmasından kareler!
- Sergen Yalçın çileden çıktı! Hakemin üzerine yürüdü
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.