Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması
Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Zeki Uzundurukan ve Reha Kapsal'ın sorularını yanıtladı. Çalımbay, Süper Lig ekiplerinin radarında bulunan Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın transferi hakkında değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...
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