Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması!
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına canlı yayında konuk oldu ve çok özel açıklamalarda bulundu.
Emre Mert Hakan ile ilgili konuşan Çalımbay, "Emre ve Mert Hakan sezonu Sivasspor'da tamamlayacak. Emre ve Mert kalan 17 maçı çok iyi bir şekilde tamamladıktan sonra tabii ki gidebilirler." ifadelerini kullandı.
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