Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay A Spor'un sorularını yanıtladı. Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Yıllarca Beşiktaş'ta futbol oynadığım için karşı karşıya geldiğimiz her maç benim için farklı oluyor. Beşiktaş'ın yorgun olacağını düşünmüyorum. Zaten Şenol Hoca maça rotasyonla başladı. Moral bozukluğuna gelince de bunlar futbolun içinde var." ifadelerini kullandı.