Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay A Spor'un sorularını yanıtladı. Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de konuşan Çalımbay, "Yıllarca Beşiktaş'ta futbol oynadığım için karşı karşıya geldiğimiz her maç benim için farklı oluyor. Beşiktaş'ın yorgun olacağını düşünmüyorum. Zaten Şenol Hoca maça rotasyonla başladı. Moral bozukluğuna gelince de bunlar futbolun içinde var." ifadelerini kullandı.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    05 Ekim 2018, Cuma
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN