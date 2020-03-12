Rıza Çalımbay: Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımın eksikliklerinden, koronavirüs hakkında ne gibi önlemler aldıklarına dair birçok konuda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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