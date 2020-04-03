Rıza Çalımbay: Seyircisiz oynanan maçlar keşke oynanmasaydı
Demir Grup Sivasspor Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Seyircisiz oynanan maçlar keşke oynanmasaydı, hiçbir oyuncu motive olmuyor" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Radamel Falcao haftanın 11'ine seçildi!
- İşte mayıs ayında sözleşmesi biten isimler!
- Sergen Yalçın altyapıdan tam 9 ismi A takıma alacak
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık! Servet bıraktılar
- Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Muriç'in yerine geliyor
- Tozu dumana katıp geceyi salladı! Fenerbahçe...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.