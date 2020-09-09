Rıza Çalımbay: Ligi 2. bitirebilirdik
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Tek hedefimiz sezona iyi bir başlangıç yapmak. 21 takım olması ligi zorlaştıracak. Göze hoş gelen futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. VAR'daki hakem hataları olmasa ligi en kötü 2. bitirebilirdik" ifadelerini kullandı.
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