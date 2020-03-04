Rıza Çalımbay: Galatasaray maçı bizim için final
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının kendileri açısında final niteliği taşıdığını söyledi.
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