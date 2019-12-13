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Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmek istiyoruz

Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek lider Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Fenerbahçe hazırlıkları gayet iyi gidiyor, saha şartları da çok iyi. Sakatlıklar haricinde bir sıkıntımız yok, Hakan Arslan'ın cezalı olması sıkıntılı duruma düşürdü. Mert Hakan'ın ve Caner'in hafif sakatlıkları var, maç saatine yetişeceklerdir.

* Malatya maçı çok zor maçtı, deplasman maçları özellikle çok zor. O maçta da kontrollü oynayıp, çok güzel bir skor aldık. Fenerbahçe tehlikeli bir ekip ama bizde bütün doğruları yapıp, galip gelmek istiyoruz.

* Biz sadece kazanmak istiyoruz, Fenerbahçe maçınıda kazanmak istiyoruz.

* Yarın küçük bir kampa gireceğiz, bütün eksiklikleri tamamlayıp Fenerbahçe maçına hazır olacağız.

* Fenerbahçe ile oynuyoruz sonuçta, üç büyüklerde hangi takımlar olursa olsun çok zor maçlar oluyor ama bizde ciddi bir şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz.

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13 Aralık 2019 , Cuma
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