Rıza Çalımbay: En az 4 oyuncu daha transfer etmemiz gerekiyor
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bizim mutlaka en az 4 oyuncu daha transfer etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...
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