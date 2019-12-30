Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın devre arası gitmesi iyi olmaz

Genel olarak bizim açımızdan lige bakarsak, sezon başından itibaren buralara çok disiplinli ve çalışarak geldik. Burada yönetim de üstüne düşen her şeyi yaptı. Maddi açıdan hiçbir sorun yaşamadık ve maddi sorunu olmayan bir yer. O yüzden huzurlu bir ortam var.

"YATABARE'Yİ ÇOK İSTEDİM"

Eksiklerimize rağmen çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Aldığımız transferlerin bu sezon takımımıza katkısı çok büyüktü, zaten mütevazı bir takımız. Büyük bir transfer yapmadık. En büyük transferimiz Yatabare'ydi, onu da ben çok istedim Konya'da da beraber çalıştığım için. Takımdaki uyumu, arkadaşlığı sahaya yansıtınca ortaya güzel şeyler çıktı.

"İÇERİDE DIŞARIDA OFANS OYNADIK"

Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçın ardından seri başlattık ve mağlubiyet almadık. Oynadığımız tüm maçlarda da gol attık, içeride dışarıda ofans oynadık. Hiçbir zaman beraberliği düşünüp geriye yaslanmadık.

Mert Hakan ve Erdoğan bizim en iyi transferlerimiz oldu. Geçen sezon yeterince şans bulamamışlardı, kendileri de iyi performans sergileyince biz oynatmaya başladık. Olumlu şeyleri sahaya yansıtınca da güzel şeyler ortaya çıkıyor.

Taraftarlarla takımın çekildiği fotoğrafın sorulması üzerine;

Taraftarların ve oyuncuların bütünleşmesi mükemmeldir. Taraftardan inanılmaz bir destek alıyorduk. Zaten bu bütün takımlar için önemli. Taraftar size güveniyor ve destekliyorsa bu sizi mutlaka başarıya götürür. Biz kendi sahamızda hiç maç kaybetmedik. Onların desteği ve coşkusu bu tabloda gerçekten güzel bir şekilde gösterilmiş.

"EN ÇOK ZORLANDIĞIMIZ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇIYDI"

İşin gerçeğini söylemek gerekirse her maç zordur. Bu sene lig çok büyük sürprizli geçiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Bizim en çok zorlandığımız maç Gençlerbirliği maçıydı. Çünkü eksiğimiz vardı, bayağı bir eksik çıktık sahaya. Maç gitti diye düşündük, oyun içinde devamlı taktik değiştirdik. Her türlü taktiği uyguladık, riske girdik ve son saniye bir puanı aldık. Bizim için galibiyet kadar önemli bir maçtı.

Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u, Beşiktaş'ı kendi sahamızda yendik. Bunlar da zor maçlardı. Bütün maçlarda zorlandık, kolay bir maç olmuyor.

"EN AZ 2-3 OYUNCU ALMAK İSTİYORUZ"

Fazla bir oyuncu almak istemiyoruz. 2-3 oyuncu almak istiyoruz, belki de 4 tane. Büyük para verip oyuncu alma şansımız yok. Ayrıca bu takımı buraya getiren mevcut oyuncuların alacağımız transferlerle maddi açıdan sıkıntı yaşamalarını istemiyorum. Gençlerbirliği maçını örnek vereyim, 2-3 oyuncu eksik olduğu zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Kupa ve ligde devam ediyoruz, bunu kaldıracak bir kadronuz olması gerekiyor. Takımla uyum sağlayacak arkadaşları almak istiyoruz.

"MERT HAKAN VE EMRE'NİN DEVRE ARASI GİTMESİ İYİ OLMAZ"

Bence sezon başı gitmeleri daha iyi olur. Sezon başı antrenmanlarını arkadaşlarıyla yapması çok çok daha iyi olur. Burada da önlerinde bir hedef var. Milli takım var, kulübümüzün hedefi var. Onun için kalıp sezon sonu gitmeleri daha iyi. Çünkü iyi bir ortam ve pozisyon yakalandı. Gideceklerini zannetmiyorum, biz de düzeni bozmama adına verme niyetinde değiliz. Biz zaten takviye yapma peşindeyiz oyuncu verirsek daha da sorunlu oluruz. Onun için vereceğimizi düşünmüyoruz.

Hangi takımlardan Mert Hakan'a ve Emre'ye teklif geldiğinin sorulması üzerine;

Bu teklifler bana gelmez, ben hiç ilgilenmiyorum. Ben onlara sadece yol gösteriyorum, ne yapacaklarını gösteriyorum. Onları mümkün olduğunca basından uzak tutuyorum. Buraya konsantre olmalarını istiyorum. İyi bir yere gideceklerse ikisinin de bu seneyi mükemmel bitirmeleri gerekiyor. Ondan sonrası zaten haklarıdır, mukaveleleri de bitiyor. İstedikleri takımlara gidebilirler.

"SÜPER LİG'DEN BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜK"

Görüştüğümüz oyuncular var, Süper Lig'den de birkaç oyuncuyla görüştük. Mevki olarak isim vermem doğru olmaz, ters şeyler çıkabilir. Alacağımız oyuncuların bu kadroya oturmaları zaten çok zor. Oturmuş bir kadro var, herkes görevini mükemmel yapıyor.

"LİGİN İKİNCİ YARISI ZOR GEÇECEK"

Ligin ikinci yarısı gerçekten çok zor olacak, bütün takımlar için telafisi olmayan maçlar olacak. Bütün takımlar takviye yapacak lig çok zor geçecek. Bizden 7-8 puan geride olan takımlar bile şampiyonluğun en büyük adayıyız diyorlar. Onun için demek ki lig zor geçecek. Özellikle büyük takımlar iyi transferler yapacaklar. İlk maçımız mesela Beşiktaş'la ve Mert Hakan cezalı. Yarın öbür gün başka arkadaşlar da sakatlanacak, cezalı duruma düşecek bu durumlardan etkilenmememiz gerekiyor. Yarın öbür gün zaten transferler belli olacak.