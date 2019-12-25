Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın ayrılmasına izin vermeyeceğiz
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, A Spor'un sorularını yanıtladı. En az 3-4 transfer yapmak istediklerini dile getiren Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın ayrılmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti.
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