Rıza Çalımbay: Dört büyük dışındaki maçlar daha önemli!

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz, geçen haftaki galibiyet de bizim için büyük bir moral oldu çünkü Ankaragücü'nü deplasmanda yenmek kolay değildi ama hem iyi oynadık hem de güzel bir galibiyet aldık."

"PUANLAR BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

"Yukarıda oynayan takımların puanları birbirine çok yakın, artık telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Kendi sahamızdaki maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Çok iyi bir taraftar desteğimiz olacak, güzel bir maç olacak."

"Kaybedilen her puan zirveden uzaklaşmak demektir. Biz zirveden uzaklaşmak istemiyoruz, onun için de biz bu maçı en iyi şekilde bitireceğiz."

"ALİ ŞAŞAL HARİÇ SAKAT OYUNCUMUZ YOK"

"Şu anda sadece Ali Şaşal'ın sakatlığı sürüyor. Onun dışında Uğur'un sakatlığı vardı ama o da bugün antrenmanlara başladı. Hiçbir sıkıntımız yok ama bundan 1-2 ay önce özellikle kupa maçlarını oynarken çok sakatlarımız vardı. Şu anda tam takım halindeyiz."

"Perşembe pazar oynamamız iyi olmadı. O maçların hepsine tam kadro çıkmamız mümkün değildi. Bazı maçlarda kadroyu dahi zor çıkardığımız maçlar oldu, özellikle Antalyaspor maçı. 20.30'da maçı oynadık, gece buraya uçak inmiyor ki. Hemen ardından Başakşehir maçına gittik. Aynı şekilde yine Trabzonspor maçını da öyle oynadık. Ama şu anda kadro açısından hiçbir eksiğimiz ve sıkıntımız yok."

"MAÇLARIN TELAFİSİ YOK"

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçı olduğu zaman zaten basının ilgisi de daha farklı oluyor. Biz maç maç bakıyoruz. Bize 3 kişi geliyorsa o maçlar olunca 10 kişi geliyor. Arkadaşlarımız öyle maçlara kendileri de daha iyi motive oluyorlar. Bu maçlar bizim için önemli ama bana göre öbür maçlar daha önemli. Dört büyüğün dışındaki maçlar daha önemli aslında onları kazanmak gerekiyor. Bu maçları da bizim kaybetmememiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısı, çok az maç kalmış, aynı puandayız ve telafisi de yok."

"YUKARIDAKİLERİN HEPSİ BİRBİRİYLE OYNAYACAK"

"Yukarıdakilerin hepsi birbiriyle oynayacak. Bu çok avantajlı bir şey. Biz iyi bir şekilde ayrılırsak o arada iyi bir avantaj yakalamış olacağız."

"Taraftarımız bütün lig maçlarında dört dörtlükler. İçeride de dışarıda da çok iyi destekliyorlar. Onların desteğiyle de bu hafta ve diğer haftalarda da iyi bir şekilde bitireceğiz."