Rıza Çalımbay: Devlet büyükleri mükemmel çalışıyor
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, tüm dünyayı saran corona virüsle ilgili A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Devlet büyükleri mükemmel çalışıyor. Evimdeyim, dışarıya çıkmıyorum. Duyarlı olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza izin verdik. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamasını söyledik. Lige devam edebilmek için çok iyi bir ortam olmalı" dedi.
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