Rıza Çalımbay: Çok zor bir maç oldu
A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor maçta iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Golcü oyuncu Yatabare ise Antalyaspor'a karşı iyi mücadele ettiklerini ve ligin üst sıralarını hedeflediklerini vurguladı.
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