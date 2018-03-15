Rıza Çalımbay: "Burak'a karşı ön yargı var"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Burak'la ilgili olarak "Burak'a önyargı var" ifadelerini kullandı. .

Çalımbay'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

"Akhisar maçında güzel bir takım oyunu oynadık. Şansa pozisyonlar bulmadık. Hepsi organizeydi"

"Tüm arkadaşlarımızdan tek istediğim herkesin bu 9 maçı kazanmamız gerektiğini bilmesi. Buna konsantre olması"

"Kongre süreci bizi etkilemiyor. Hiçbir idmanımızı yöneticisiz yapmadık. Kongreler Trabzonspor'a fayda sağlar. Bizim hedefimiz kalan maçları en iyi şekilde bitirmek."

"Burak ile ilgili bir çok şey yaşanıyor. Kimi zaman penaltı verilmiyor vb. Burak'a karşı önyargı var. Türkiye'de Burak gibi oyuncu çok az. Burak düşse de düşmedi diye görüyorlar. Hakemler Burak'ın olayında garantiye gidiyor. Burak bilerek düşmüyor."

"Burak çok akıllı, nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Pozisyonlarda ne yapacağını iyi biliyor. (Kart görmesiyle ilgili) Maçın sonlarına doğru seni oyundan alayım dedim, gerek yok dedi. Burak istemezse kart görmez. Ama bazen olabiliyor."

"Benim en çok söylediğim, Burak gol yükünü yalnız sırtlıyor. Tüm gollerimizde neredeyse o var. Ben istiyorum ki orta sahamız kanatlarımız da gol atsın. Geçen hafta Ndoye ve Okay'ın gol atması, ondan önce Abdülkadir'in gol atması sevindirdi."