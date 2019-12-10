Rıza Çalımbay başarılarının sırrını anlattı
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başarılarının sırrını A Spor'a anlattı. Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.
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