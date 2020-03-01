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Rıza Çalımbay: Askerlerimizin şehit düşmesi bizi çok üzdü

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, İdlib'te şehit düşen askerlerimiz ile ilgili "Askerlerimizin şehit düşmesi bizi çok üzdü" dedi.

İlk yarıda da iyi oynadıkları belirten tecrübeli teknik adam "Rakip 10 kişi kalınca ikinci yarı bunu çok iyi şekilde değerlendirdik. Her şeyden önce oyun disiplinimizi bozmadık. Eğer konsantre olmazsan 10 kişiyle oynamanın çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Gelen pozisyonlarını iyi değerlendirdik. Artık önümüzdeki Galatasaray maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, İdlib'te şehit olan askerlerimizi ile ilgili "Bu hafta içinde yaşanan olay bizi çok üzdü. İnşallah bu son olur, bir daha böyle şeyler yaşamayız. En çok üzüldüğüm şeyler statlarda saygı duruşu yapmak. Allah bir daha göstermesin." şeklinde konuştu.

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01 Mart 2020 , Pazar
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