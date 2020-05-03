Riva'da Süper Lig zirvesi! Emre Kaplan zirveye dair gelişmeleri anlattı
Corona virüs sebebiyle ara verilen Süper Lig'in yenide başlamasına yönetik çalışmalar sürerken TFF yönetimi bir kez daha bir araya geldi ve liglerin geleceğine dair durum değerlendirmesi yapıldı. A Spor muhabiri Emre Kaplan dev zirveye dair son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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