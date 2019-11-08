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Riekerink'in yeni takımı FC Cape Town City oldu

Galatasaray’ın eski hocası Jan Olde Riekerink Güney Afrika’nın FC Cape Town City’nin yeni teknik direktörü olarak açıklandı.

2016-2017 yılları arasında Galatasaray'da görev yapan Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in yeni adresi belli oldu.

56 yaşındaki teknik direktör Güney Afrika'nın FC Cape Town City takımı ile anlaşmaya vardı. Cape Town City takımı Hollandalı teknik adam ile resmen anlaştığını twitter hesabından duyurdu.

GALATASARAY'DA GÖREV ALMIŞTI

16 Mart 2016 tarihinde geçici olarak Galatasaray teknik direktörü olarak göreve getirilmiştir. 29 Haziran 2016 tarihinde itibaren kalıcı olarak teknik direktör olarak görevlendirilmişti.

Galatasaray'ın başında toplam 41 maça çıkan Hollandalı, 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.

Riekerink daha sonra daha sonra 2018-2019 sezonunda Hollanda ekibi Heerenveen'i çalıştırmış

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08 Kasım 2019 , Cuma
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