Rıdvan Dilmen, Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili yaptığı yorumda "Everton Cenk için bir aşama olacak" dedi ve şöyle konuştu:

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:



"Beşiktaşımızın değeri Cenk Tosun çok ciddi bir değerle yeni bir yolculuğa yelken açtı, hayırlı olsun. Bildiğim kadarıyla 23 milyon Euro + 4 milyon Euro bonus varmış. Bu transfere çok mutlu oldum. Futbolda bonservis ücretleri tavan yaptı. 27 milyon Euro rekor para ama Avrupa'da 20 milyon Euro artık zayıf kalacak biz de bunlarla yarışamayacağız, kulüplerin çok borcu var. Haziran'da daha farklı şeyler konuşacağız. Everton, Cenk için bir aşama olacak. Manchester City mesela bir risktir."

