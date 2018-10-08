Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel iddialarına yanıt
Rıdvan Dilmen, A Spor canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in geçtiğimiz günlerde başkan Aziz Yıldırım ile yemekte bir araya gelmesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiaları hakkında konuştu. Dilmen, Aziz Yıldırım ile bir araya geldiğini fakat Volkan Demirel'in o yemekte olmadığını söyledi.
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