Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel iddialarına yanıt
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    Rıdvan Dilmen'den Volkan Demirel iddialarına yanıt

    Rıdvan Dilmen, A Spor canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in geçtiğimiz günlerde başkan Aziz Yıldırım ile yemekte bir araya gelmesi nedeniyle kadro dışı bırakıldığı iddiaları hakkında konuştu. Dilmen, Aziz Yıldırım ile bir araya geldiğini fakat Volkan Demirel'in o yemekte olmadığını söyledi.

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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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