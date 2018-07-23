Rıdvan Dilmen'den Fabri açıklaması
NTV Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a göndermesini değerlendirdi. Dilmen, Fabri'nin gönderilmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi.
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