Reha Kapsal: Trabzonlu oyuncular sabırlı ve kontrollü oynadı
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Kapsal, "Futbolda bazen coşku tekniğin önüne geçer. Trabzonlu oyuncular bugün istekliydi, disiplini son saniyeye kadar gösterdi, sabırlı ve kontrollü oynadı, iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- İngiliz devleri Uğurcan Çakır için karşı karşıya geldi
- Trabzonspor-Basel maçından kareler
- Spor otoriteleri Trabzonspor - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
- Derbi tarihleri açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor...
- Süper Lig'de en çok kazanan futbolcular belli oldu! Listeye Galatasaray damgası
- Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
- Hangi takım kime ne kadar ödeyecek! İşte 4 büyüklerde futbolcu maaşları
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe,Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.