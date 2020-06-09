Reha Kapsal: Tahir Karapınar'ın mahcup etmeyeceğini düşünüyorum
Teknik direktör arayışı içinde bulunan Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın altyapı koordinatörü olarak göreve getirildiğini ve Süper Lig'de kalan 8 maçta teknik heyetle birlikte sahaya çıkacağını açıkladı. Sarı-lacivertlilerdeki bu gelişmeyi Tahir Karapınar'ın eski takım arkadaşı ve A Spor yorumcusu Reha Kapsal aktardı. Kapsal, "Tahir Karapınar'ın mahcup etmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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