Reha Kapsal: Ljajic'in daha fazla sorumluluk alması lazım
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Denizlispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Kapsal, "Ljajic'in daha fazla sorumluluk alması lazım. Takımın lideri olarak kalitesini ortaya koyması lazım." ifadelerini kullandı.
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