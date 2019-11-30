Reha Kapsal: "Fenerbahçe'nin fobisi hobisi haline geldi"
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Süper Lig 13. hafta maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, hakem hatalarının da bu maç sonrası mutlaka konuşulacağını söylerken sarı lacivertli ekibin deplasmandaki kötü performansı hakkında "Fenerbahçe'nin fobisi hobisi haline geldi" şeklinde konuştu.
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