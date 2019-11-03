Reha Kapsal: Ersun Yanal hamlelerinde geç kaldı
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, 1-0 biten Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu.
Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Kapsal, "Fenerbahçe'de bugün konstanrasyon eksikliği vardı. Nasıl olsa kazanırız diyerek maça başladılar. Ersun Yanal hamlelerinde geç kaldı." ifadelerini kullandı.
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