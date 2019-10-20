Reha Kapsal: Emre Fenerbahçe için bir oyuncudan daha fazlası
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, 1-2 biten Denizlispor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kapsal, "Emre, Fenerbahçe için bir oyuncudan daha fazlası, hem saha içinde hem saha dışında." ifadelerini kullandı.
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