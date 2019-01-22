Rakip takım antrenörüne anne terliği
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Rakip takım antrenörüne anne terliği

İzmir'de gençler voleybol ligi karşılaşmasını tribünden izleyen bir anne, rakip takım antrenörüne terlik fırlattı. O anlar kameralara yansıdı.

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22 Ocak 2019, Salı
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