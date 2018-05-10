Rakamlarla Türkiye Kupası finali

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe, Diyarbakır Stadyumu'nda 56. finalde karşı karşıya gelecek. TFF tarafından 1962-63 sezonundan bu yana düzenlenen Türkiye Kupası'nın 55 yıllık geçmişinde daha önce 21 farklı takım finallerde mücadele ederken bunlardan 14'ü en az bir kez kupa sevinci yaşadı. İşte rakamlarla Türkiye Kupası finalleri...