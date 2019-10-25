Rakamlarla Belhanda: Bu sezon ne yaptı?
Galatasaray'ın Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde oyundan alınırken taraftarlar tarafından ıslıklanan ve tribüne tepki gösteren Belhanda'nın bu sezonki performansı yeniden tartışılmaya başlanmıştı. Konuyla ilgili performans analizi uzmanı Tarık Batgün, A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programına telefonla bağlanarak Belhanda'nın bu sezonki durumu hakkında bilgi verdi. Yetenekli futbolcunun 2019-20 sezonunda gösterdiği performansta geçen sezona oranla ciddi bir düşüş olduğunu belirten Batgün "Belhanda'nın başarılı driplingleri % 19 düşmüş, top kazanımı % 17 düşmüş ve en kritik nokta olarak top kayıpları % 63 artmış" bilgilerini paylaştı.
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